ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية رسميًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من محافظ الإسكندرية.

وأصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية تزايدًا كبيرًا في عمليات البحث عن موعد ظهور النتيجة، وذلك في ظل ترقب أولياء الأمور والطلاب لمعرفة درجاتهم وتقييم أدائهم في امتحانات نصف العام.

وتوزعت درجات المواد في الفصل الدراسي الأول على النحو التالي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة، ليكون المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة، بينما يصل مجموع العام الدراسي كاملًا إلى 280 درجة.

ودعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الطلاب إلى الاستعلام عن النتيجة عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن النتيجة متاحة لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ويُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام جرت وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، مع التأكيد على الشفافية والدقة في عمليات التصحيح ورصد الدرجات.