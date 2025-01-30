لأول مرة.. كيلاني أمام دنيا سمير غانم في عايشة الدور رمضان 2025

يخوض محمد كيلاني السباق الرمضاني المقبل أمام دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور لأول مرة.



يتألف المسلسل من 15 حلقة وتدور الأحداث حول سيدة مطلقة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها بعد الطلاق، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم أميرة أديب، نور محمود، فدوى عابد، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.



أحدث أعمال محمد كيلاني



يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل "سراب" بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وإشراف عام محمود دسوقي، ومنتج منفذ سالي والي.

أحداث سراب



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، يتناول قضايا إنسانية واجتماعية مع مزيج من الإثارة والغموض، ومن المتوقع أن يحمل المسلسل رسائل عميقة من خلال شخصيات متعددة الطبقات وعلاقات معقدة، مما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.