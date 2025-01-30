رسميًا.. الدحيل القطري يتعاقد مع حكيم زياش

الفجر الرياضي
حكيم زياش
حكيم زياش

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، تعاقده الرسمي مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي السابق.

الدحيل القطري يضم حكيم زياش

نجحت إدارة الدحيل، في الحصول على توقيع حكيم زياش لينضم لصفوف الفريق الكروي الأول وذلك بعدما فضل اللاعب العرض المقدم من جانب النادي القطري على العروض الاحترافية المقدمة له في ميركاتو يناير الجاري.

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وأشار نادي الدحيل في بيانه الرسمي إلى أن التعاقد مع حكيم زياش يعد إضافة قوية إلى الخط الهجومي في الفريق لما يمتلكه من خبرات طويلة بعد مسيرة حافلة من المشاركات مع منتخب بلاده بدأها في عام 2015.

ولعب حكيم زياش، في صفوف أندية تشيلسي وأياكس وتفينتي وهيرينفين ومحطته الأخيرة كانت مع جالطة سراي التركي.

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