دماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب بحادث مروع بالمرج

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في مصرع شاب توفي إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة على الطريق الدائري اتجاه المرج، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بالطريق الدائري اتجاه المرح.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى أحمد.م 28 سنة، الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة حيث تولت النيابة العامة التحقيق.