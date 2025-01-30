تعرف على إيرادات فيلم "الدشاش" أمس

الفجر الفني
بوابة الفجر

انضم فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إيرادات بلغت 959 ألف جنيه، متفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى أكثر من 55 مليون جنيه.

 


قصة فيلم الدشاش

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.



أبطال فيلم الدشاش 


ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

ابطال فيلم الدشاش احمد الرافعي العرض السينمائي الفنان محمد سعد باسم سمرة جوزيف فوزي خالد الصاوي دور العرض السينمائية رشوان توفيق سامح عبدالعزيز محمود الجندي مريم محمود الجندي محمد يوسف محمد سعد نسرين طافش نسرين أمين

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