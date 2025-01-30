رئيس مطروح الأزهرية يزور إدارة الحماية المدنية لبحث سبل التعاون المشترك

محافظات
بوابة الفجر

زار وفد من قيادات منطقة مطروح الأزهرية، بقيادة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، إدارة الحماية المدنية، لبحث سبل التعاون المشترك.

استقبل الوفد العقيد احمد سالم، مدير إدارة الحماية المدنية، وتناول اللقاء تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التكميلية للبرامج السابقة الخاصة «بالأمن والسلامة»، لمعلمي وطلاب المعاهد الأزهرية، خلال الفصل الدراسي الثاني، وعقد عدد من الندوات التوعوية لكيفية التعامل مع الحرائق والزلازل، ودور الحماية المدنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وأقسامها.

ووجه فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية، خلال اللقاء الشكر والتقدير،  لرجال الحماية المدنية، تحت قيادة معالي الوزير المساعد، مدير أمن مطروح، لجهودهم الصادقة والمتميزة في حماية الأرواح والممتلكات، ومواجهة التحديات، من أجل حماية المواطنين ونشر ثقافة الحماية المدنية بين المؤسسات.

وذلك بحضور فضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، والرائد محمد سعيد، رئيس قسم التدريب، بإدارة الحماية المدنية،وفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية، وفضيلة الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير إدارة التعليم الثانوي،  وإلهام جلال، مسئول العلاقات العامه والإعلام بالأزهر بمطروح.

إدارة الحماية المدنية الحماية المدن البرامج التدريبية الامن والسلامة الأزهرية العلاقات العامة

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