وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة يشاركان في افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

يشارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدًا الجمعة، في افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وإشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

وتبدأ الفعاليات بصلاة الجمعة في مسجد السلام بمحافظة بورسعيد، حيث يُلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بحضور عدد من كبار الشخصيات الدينية والتنفيذية، من بينهم مفتي الجمهورية، وممثل عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيسا اللجنة الدينية بمجلسي النواب والشيوخ.

ويعقب الصلاة انطلاق مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم من مسجد السلام إلى ساحة مصر، تتخللها فقرات إنشاد ديني، احتفاءً بالمشاركين.



ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح الرسمي في المركز الثقافي ببورسعيد في تمام الساعة 3:30 عصرًا، حيث سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، وسط حضور رسمي ودبلوماسي كبير.

وتشهد المسابقة هذا العام مشاركة 40 متسابقًا من 33 دولة، حيث تستمر الاختبارات على مدار يومي السبت والأحد، على أن يُختتم الحدث يوم الاثنين المقبل بإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المسابقة تُمثل إضافة مهمة لمسيرة المحافظة في دعم الثقافة الدينية، مشيرًا إلى أن استضافتها لهذا الحدث الدولي يعكس دور مصر الريادي في نشر وتعزيز تعاليم الإسلام.



من جانبه، أوضح الإعلامي عادل مصيلحي أن المسابقة تأتي هذا العام تكريمًا للقارئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي، تقديرًا لعطائه في مجال تلاوة القرآن الكريم، مؤكدًا أن المسابقة تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دعم التلاوة والابتهال الديني عالميًا.