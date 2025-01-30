وزيرة التضامن الاجتماعي تبدأ زيارتها للشرقية بلقاء المحافظ ومناقشة التعاون التنموي

استهلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة الشرقية اليوم الخميس، بلقاء المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

شارك في اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والسفيرة نبيلة مكرم، المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، إلى جانب الدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الشرقية في مجالات التنمية المختلفة، مع التركيز على المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي لفتة تقديرية، أهدى المحافظ درع محافظة الشرقية إلى الدكتورة مايا مرسي تقديرًا لجهودها في دعم العمل الاجتماعي والتنموي.

ومن المقرر أن تشهد الوزيرة خلال زيارتها احتفالية مبادرة "يدوم الفرح" التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والتي تهدف إلى دعم الفتيات الأكثر استحقاقًا من خلال تجهيز العرائس وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن. وتأتي هذه المبادرة، التي دعمت منذ انطلاقها في عام 2022 نحو 3404 عرائس، في إطار جهود تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الفعالية، سيتم توزيع أجهزة كهربائية على 250 عروسًا، بدعم من البنك الزراعي المصري، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والبنك المركزي المصري.

وتؤكد مؤسسة "حياة كريمة" التزامها بتمكين المرأة، من خلال إطلاق مبادرات هادفة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

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