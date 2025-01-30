مدير تعليم مطروح تتابع ختام البرنامج التدريبي الأول لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات ختام البرنامج التدريبي الأول لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بقاعات مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية،بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ولمياء سعيد مدير إدارة التدريب أحمد صديق مدير المدرسة العسكرية.

وتابعت وكيل الوزارة جزء من ورش العمل والمعرض الخاص بختام البرنامج التدريبي كذلك تابعت حلقة نقاشية حول أهمية لعب الأدوار في دعم مهارة القراءة لدي الاطفال، والذي يأتي في إطار موضوع رواية القصة وتنمية مهارات القراءة لدي الأطفال والذي يأتي في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة معلمات رياض الأطفال وتطوير أدائهم.

وأوضحت أن ذلك البرنامج التدريبي يأتي استمرارًا لتدعيم منظومة التنمية المهنية للعاملين ومواكبة للتطورات الحديثة وتشجيع التعليم المستمر وفي ضوء الاحتياجات التدريبية.

وأكدت نادية فتحي مدير المديرية أن مرحلة رياض الأطفال لديها مسئولية تنشئة جيل واع مستنير عاشق للوطن مخاطبة معلمات رياض الأطفال المشاركين بالفعاليات التدريبية قائلة لهن:-

معلمة رياض الأطفال عنصر حيوي وفعال في المنظومة التربوية تساهم في تنشئة الأجيال القادمة من خلال البحث عن مميزات الأطفال وتنمية مهاراتهم، سلوكيا واجتماعيًا وحركيا وتشجيعم نحو التفاعل مع المجتمع المحيط وتعميق الإنتماء الوطني لديهم وترسيخ قيم التعاون والايثار لديهم عن طريق الإشتراك المؤثر في العمل الجماعي.

وقدمت وكيل تعليم مطروح الشكر لتوجيه عام رياض الأطفال وإدارة التدريب للتنظيم الجيد والإعداد المتميز للحزم التدريبية خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتقديرًا للعطاء الزاخر طوال المرحلة الماضية.