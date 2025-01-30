حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا بحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم 2025، المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

الفراعنة يحتلون المركز الخامس عالميًا في ثاني أفضل إنجاز بتاريخهم

ويعد هذا المركز ثاني أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات الفراعنة بعد احتلال المركز الرابع في نسخة 2001 بفرنسا.

وقدم المنتخب المصري أداءً استثنائيًا خلال البطولة، رغم الإصابات التي ضربت الفريق قبل انطلاق المنافسات.

وشهدت مباراته أمام فرنسا في ربع النهائي لحظات درامية، حيث خسر في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33، في لقاء مثير حظي بإشادة واسعة.

على صعيد نصف النهائي، تأهلت منتخبات الدنمارك، البرتغال، كرواتيا، وفرنسا، حيث تفوقت الدنمارك على البرازيل بنتيجة 33-21، بينما انتصرت كرواتيا على المجر 31-30، وحققت البرتغال فوزًا صعبًا على ألمانيا بنفس النتيجة 31-30.

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي يومي الخميس والجمعة، حيث يلتقي منتخب الدنمارك مع البرتغال، بينما يواجه منتخب كرواتيا نظيره الفرنسي.