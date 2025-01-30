لايبزيج يضم تشافي من سان جيرمان نهائيًا

الفجر الرياضي
تشافي
تشافي

انضم الهولندي تشافي سيمونز، إلى صفوف لايبزيج الألماني في صفقة انتقال دائم قادمًا من باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالية.

تشافي ينتقل بشكل دائم إلى لايبزيج

أعلن نادي آر بي لايبزيج، اليوم الخميس، التعاقد مع تشافي سيمونز بشكل دائم من باريس سان جيرمان. 

والتحق لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 21 عامًا، بصفوف ريد بولز على سبيل الإعارة في صيف 2023 وتم تمديد إقامته لمدة عام آخر في أغسطس 2024.

ووقع تشافي مع لايبزيج على عقد حتى عام 2027 بعد توصل الناديين لاتفاق لتحويل الصفقة من إعارة إلى اتفاق دائم.

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وسجل الدولي الهولندي تشافي، 15 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة في 60 مباراة لعبها مع فريق لايبزيج.

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فأن قيمة صفقة تشافي تبلغ 80 مليون يورو شاملة الإضافات بدءًا من 55 مليون يورو كرسوم أولية بالإضافة إلى شرط الحصول على نسبة من البيع المستقبلي للاعب.

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