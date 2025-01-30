روسيا تدعو الشركات المصرية للمشاركة في منتدى استثمار القوقاز 2025

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بوابة الفجر

أعلنت الممثلية التجارية الروسية في مصر، عن انعقاد منتدى استثمار القوقاز 2025 في مدينة مينيرالني فودي الروسية خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو، في إطار سعيه لتوفير منصة مميزة لعرض الفرص الاستثمارية والمشاريع في المناطق الفيدرالية التابعة لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية. 

وقالت سفارة روسيا بالقاهرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن  المنتدي يهدف إلى مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالاستثمار، تقييم الإمكانات الاستثمارية الشاملة، واكتشاف مجالات جديدة للنشاط التجاري وحلول مبتكرة للأعمال.

ويغطي برنامج المنتدى العديد من المواضيع الحيوية مثل البنية التحتية، والقطاع الزراعي، والسياحة، واللوجستيات، والموارد البشرية، والبنوك، والإسكان والمرافق العامة، والطاقة.

وتنظم المعرض مؤسسة روسكونغرس، بدعم من الشريك المشارك "منتجعات شمال القوقاز".

 ودعت الممثلية التجارية الروسية في مصر الشركات والهيئات المصرية للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي المهم.

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