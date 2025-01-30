مياه أسيوط تشهد ختام تدريب 100 معلم ضمن البرنامج التدريبى قادة المناخ

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جانب من الختام
جانب من الختام

اختتمت شركو مياه أسيوط اليوم الخميس البرنامج التدريبى لتدريب 100  معلم قادة المناخ الصغار تدريبهم ضمن مبادرة عقول واعدة  مستقبل أخضر تمكين قادة المناخ الصغار المنبثقة من مبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة خلال الشراكة بين شركة المياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بإدارات (ساحل سليم وأبنوب ومركز أسيوط)

وصرح المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن التدريب يأتي ضمن جهود مستدامة لتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة، مشيرًا إلى ترشيح ثلاث مدارس من كل محافظة مشاركة (أسوان، الأقصر، أسيوط) للمنافسة في المسابقة النهائية لتنفيذ المبادرات البيئية المبتكرة على أرض الواقع، برعاية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ممثلة في الأستاذ ريمون شكرى مسئول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة  للطفولة يونسيف وشركة المياه.

جاءت  الورشة التدريبية المقامة بإدارات ( ساحل سليم وأبنوب ومركز أسيوط ) على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 27: 29 يناير 2025م وذلك بحضور ممثلي شركة إينوفت للتعليم وشركة مياه الشرب وممثلي وزارة التربية والتعليم، تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "عقول واعدة.. مستقبل أخضر"، حيث تم تدريب 100 معلم في إدارات ساحل سليم وأبنوب ومركز أسيوط على كيفية تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية وتشجيعهم على ابتكار حلول بيئية فعالة.

وأضاف أن الورشة شملت تحقيق عدد من الأهداف الذكية التى سيحملها المتدربين للأطفال الصغار  ليكونوا سفراء في مدارسهم لنقل الفكر الإيجابي وكيفية خلق مبادرات فعالة التغيرات المناخية وتكون أكثر بقاء في نفوس النشأ وتعتبر غرسة صالحة فى برامج التنمية  البشرية المستدامة.

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