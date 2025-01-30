قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بالعيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبرفقته وفد من رؤساء الكنائس الكاثوليكية بمصر.

ضم الوفد الذي زار قداسة البابا للتهنئة بالأعياد، إلى جانب غبطة البطريرك، أصحاب السيادة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران إيلي وردة مطران السريان الكاثوليك بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك، وصاحبي النيافة الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والأنبا توما مطران سوهاج، والخورأسقف بولس ساتي رئيس طائفة الكلدان، بالإضافة إلى ممثلين عن الأخوات الراهبات وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر.

وهنأ غبطة البطريرك إبراهيم إسحق قداسة البابا باسم الوفد الحاضر بالأعياد معربًا سعادته بلقاء قداسة البابا وبالمحبة التي تعبر عنها هذه اللقاءت. وتحدث عدد من أعضاء الوفد بكلمات المحبة والتهنئة.

ورحب قداسة البابا بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، وتحدث عن المحبة والعناية والأمانة والنقاوة كأدوات للعمل المشترك الذي يبني الإنسان والكيان.