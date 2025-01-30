"حماس" لإسرائيل: أعطونا آليات لرفع الأنقاض حتى نعطيكم رفات مواطنيكم

عربي ودولي
بوابة الفجر



أكد المستشار الإعلامي لحركة "حماس" طاهر النونو ضرورة إدخال المعدات والآليات اللازمة إلى قطاع غزة لرفع الأنقاض، وإزالة آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

وقال النونو في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" إن "العدد الذي من المفترض مبادلته من المحتجزين الإسرائيليين في هذه المرحلة 33 ما بين أحياء وأموات"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن يتم تسليم رفات من قضوا في هذه المرحلة في الأسبوع الأخير، لكن هذا يتطلب بالفعل أن تكون هناك معدات أو آليات لإزالة الركام واستخراج الجثامين".

وأضاف النونو: "نحن لا ندري هل هذه الجثامين فوق الأرض أو تحت الأرض، لذلك طلبنا ونشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الأنقاض، سواء لجثامين الأسرى أم لشهداء شعبنا الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني تحت الأنقاض. جزء من الاتفاق أن تدخل هذه الآليات ولا بد أن تدخل

إزالة الركام الشعب الفلسطيني القصف الاسرائيلى المرحلة المحتجزين الإسرائيليين المستشار الإعلامي حركة حماس

الأكثر قراءة

عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

الفراعنة يحتلون المركز الخامس عالميًا في ثاني أفضل إنجاز بتاريخهم

أسعار الذهب تستقر بعد تراجع على خلفية تصريحات الفيدرالي

رسميًا.. الاتفاق يعلن بديل جيرارد

لايبزيج يضم تشافي من سان جيرمان نهائيًا

جامعة حلوان تحتفل بيوم البيئة الوطنى تحت شعار "مصر خضراء"

مجلس جامعة القاهرة يشيد بأداء كليات الجامعة ومعاهدها

3 كليات بعين شمس تحقق المراكز الأولى في مبادرة 100 يوم رياضة