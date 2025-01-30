محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح 84،2

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محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت84،2 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 113883 طالب وطالبة. 

وبلغ عدد الحضور 112996 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 95155 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع
http://www.alex-edu.com/

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير 2025 وتستمر لمدة 15.

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