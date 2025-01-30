رئيس جامعة أسيوط:مستشفى صحة المرأة الجامعة تستقبل 29225 حالة وتجرى 84407 خدمة طبية خلال 2024

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس تقريرًا حول أبرز أعمال، وإنجازات؛ مستشفى صحة المرأة الجامعى، خلال عام 2024م، وذلك بوصفه أول مستشفى متخصص في أمراض النساء والتوليد، على مستوى صعيد مصر، والذي شهد خلال الآونة الأخيرة،عددًا من الإضافات، والخدمات الطبية المتميزة، في شتى التخصصات الدقيقة، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير المستشفى.

وأفاد التقرير، بالحالات، والعمليات التي تم استقبالها بمستشفى صحة المرأة الجامعي، عام 2024؛ حيث استقبل المستشفى (29225) حالة؛ من العيادات الخارجية، والطوارئ ( الاستقبال)، رالعلاج بأجر، إلى جانب إجراء نحو (84407) خدمة تحاليل طبية داخل معامل المستشفى، وكذلك (2911) حالة أشعة تليفزيونية، كما بلغ عدد حالات الرعاية المركزة نحو ( 612) حالة.

وأوضح التقرير؛ إن عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها داخل المستشفى؛ بلغ (8179) عمليةً، هذا بالإضافة إلى أن قسم العلاج بأجر؛ سجّل نحو (1780) حالة دخول، خلال عام 2024م.

وفي سياق متصل، رصد التقرير؛ استقبال مستشفى صحة المرأة الجامعي (12994) حالة دخول؛ حيث استقبل المستشفى من محافظة أسيوط (11617) حالة، ومن محافظة سوهاج (731) حالة، ومحافظة قنا (186) حالة، ومحافظة المنيا (167)، ومحافظة الوادي الجديد (81) حالة، ومحافظة القاهرة (49)، ومحافظة أسوان (45)، ومحافظة الأقصر (38) حالة، ومحافظة البحر الأحمر (17) حالة، ومحافظة الجيزة (16) حالة، ومحافظة الإسكندرية (11) حالة، إلى جانب (31) حالة، من محافظات أخرى، وكذلك (5) حالات من الدول العربية الشقيقة؛ السودان، ليبيا، فلسطين، والجزائر.

وكشف التقرير؛ عن سلسلة من أعمال التطوير، والإنجازات التي حققها مستشفى صحة المرأة الجامعي، خلال عام 2024م، وفي مقدمتها؛ حصول معمل، وبنك الدم بالمستشفى؛ على اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية (CAP)؛ ضمن معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية؛ كأول معامل على مستوى الجامعات المصرية؛ تنجح في الحصول على هذا الاعتماد الدولي، وكذلك تجديد حصول المستشفى؛ على شهادة الأيزو (9001:2015 ISO) للمرة الرابعة.

وكشف التقرير؛ عن افتتاح أعمال الإحلال، والتجديد؛ بالمطبخ المركزي للمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمطبخ؛ ليتسع لحفظ نحو 18 طنًا من اللحوم، والدواجن، والمجمدات، وفق المواصفات الصحية الآمنة، إلى جانب إحلال، وتجديد (وحدة ما بعد الولادة) ؛ بالطابق الثاني بالمستشفى، والتي تضمنت أعمال دهانات، والأرضيات، والأبواب الخشبية، وكذلك تجديد عدد من دورات المياه بالمستشفى.

وتضمنت إنجازات المستشفى؛ الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من الدبلومة المهنية لطب الجنين للعام الجامعي 2023/ 2024، وإبرام بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لتدريب أطباء الدراسات العليا، هذا بالإضافة إلى بدء تفعيل الدراسة بالدبلومتين المهنيتين؛ المناظير الجراحية لأمراض النساء والتوليد، والحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ تميز مستشفي صحة المرأة الجامعي بما يتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية؛ تمكنه من تقديم أعلي مستوى من الخدمات الطبية المتنوعة والدقيقة في صعيد مصر، حيث تبلغ الطاقة السريرية الإجمالية للمستشفي (331) سريرًا، وتضم (18) غرفة عمليات متنوعة ما بين؛ الاستقبال، والحوادث، والعمليات الكبرى، والخاص، وكذلك المناظير، والإخصاب المساعد، كما يضم المستشفى وحدة عناية مركزة بطاقة (15) سريرًا، ووحدة عناية متوسطة بطاقة (27) سريرًا، بالإضافة إلى (2) جهاز للغسيل الكلوي.

وتماشيًا مع سياسة الدولة المصرية؛ لرفع المعاناة عن المرضي، وتوفير الرعاية الصحية؛ فقد أشار الدكتور المنشاوي؛ إلي تخصيص مستشفي صحة المرأة ما يزيد عن %80 من السعة السريرية للمستشفي للعلاج المجاني للاستفادة من الخدمات الطبية ذات التقنية العالية المتاحة بالمستشفي، وهو ما يعد تأكيدًا على حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة المنظومة الطبية، والارتقاء بها، وتقديمها بكفاءة عالية؛ تلبي تطلعات المرضى المترددين عليها من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأفاد الدكتور علاء عطية؛ إن مستشفى صحة المرأة الجامعي؛ يقدم خدماته من خلال ثلاثة مستويات؛ حيث تشمل: الرعاية الصحية الأولية، والاكتشاف المبكر للحالات المرضية، وعلاجها، والكشف الدوري علي السيدات الأصحاء، والتثقيف الصحي للحوامل، أما المستوي الثاني من الرعاية الصحية، فيتمثل في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للحالات التي تحتاج إلى الدخول، وإجراء الفحوصات الطبية، والجراحات، والعلاج من خلال؛ العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية بالمستشفى، وفيما يتعلق بالمستوى الثالث للرعاية الطبية؛ فتقوم وظيفة هذا المستوى؛ على إنقاذ الحالات الحرجة، والدقيقة؛ في تخصصات أمراض النساء والتوليد، وجراحات المناظير، وعلاج العقم، وأمراض الأجنة.

وفي سياق متصل، نوّه الدكتور أحمد نصر؛ إلى أبرز الوحدات التابعة لمستشفى صحة المرأة الجامعي، موضحًا ؛ إن العيادات الخارجية تشمل: عيادات؛ النساء، تنظيم الأسرة، السلس البولي، الكشف المبكر علي الأورام، العقم، المناظير، جراحة التجميل، سكر الحمل، وأمراض القلب، إلى جانب وحدتيّ؛ الاستقبال، والحوادث، كما تشمل الأقسام الداخلية لمرضى المجاني (5) وحدات متنوعة، إلى جانب وحدات؛ الأشعة التليفزيونية، ونبض الجنين، والمناظير، والرعاية المتقدمة للجنين، والإخصاب المساعد، والأورام، والمعامل، وبنك الدم، والعلاج بأجر، والعناية المركزة، وكذلك وحدة تدريب، وأبحاث الموجات فوق الصوتية.