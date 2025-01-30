إقبال كثيف على إصدارات مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناحا مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 56 إقبالًا كثيفًا من جمهور المعرض، حيث توافد الزوار بأعداد كبيرة خلال الأسبوع الأول للاطلاع على أحدث الإصدارات التي تقدمها المكتبة هذا العام.

وتصدرت قائمة الأكثر مبيعًا مجموعة من العناوين المتميزة، أبرزها "المعارف الأربعة من كتاب كيمياء السعادة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي"، وأعداد مجلة "ذاكرة مصر"، وكتاب "الرماية وفنون الفروسية في العصر المملوكي"، وكتيب "الخوارزمي رجل غير التاريخ"، وكتاب "عبقرية التأليف العربي"، و"ضبط النص بين المخطوط والمطبوع"، والجزء الثالث من "مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية" لحسن عبد الوهاب، والعدد السادس من الدورية العلمية "علوم المخطوط".

وتقدمت إصدارات سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" لتحصل على رواجًا كبيرًا، ومن أبرزها "الحسن بن الهيثم"، "ابن خلدون.. حياته وإسهاماته العلمية"، "الإمام مالك بن أنس"، "أحمد شوقي"، "أرسطو.. فلسفته ورؤيته للعالم"، "ديكارت فيلسوف أيقظ العالم"، "الإمام عبده 1849-1905"، و"جمال حمدان.. صاحب شخصية مصر".

وتشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام بجناحين داخل المعرض، أحدهما مخصص للبيع في صالة 1 - جناح B5، والآخر مخصص للعرض والاطلاع في قاعة 3 - جناح B11، حيث تقدم المكتبة أكثر من 550 عنوانًا من أحدث وأبرز إصداراتها. كما حرصت على تقديم خصم 20% على جميع المطبوعات، يستمر حتى انتهاء فعاليات المعرض، لتتيح لجمهور القرّاء فرصة اقتناء الكتب بأسعار مخفضة.