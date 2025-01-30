محافظ أسوان يسلم 25 جهاز عروسة من غير القادرين

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محافظ أسوان يسلم
محافظ أسوان يسلم 25 جهاز عروسة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم 25 جهاز عروسة مهداه من مؤسسة مصر الخير وذلك فى رحاب مقر نادى أسوان الرياضى فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة، والمستشار الشافعى صالح رئيس النادى

 

 ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم خلال الفترة، مشيدًا بالدور المجتمعى الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبمتابعة مستمرة من الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدكتور محمد رفاعى، بالإضافة إلى مجموعة عمل فرعها بالمحافظة الذى يعمل ليل نهار لخدمة المجتمع الأسوانى فى كافة الإتجاهات 

 

 فيما أوضح الدكتور أحمد موسى بأنه بناءًا على التنسيق بين محافظ أسوان والمؤسسة تم تلبية مطالب مجموعة من العرائس والأسر الغير قادرة على شراء الأجهزة والمستلزمات المنزلية، والتى تم إجراء البحث الإجتماعى الميدانى الدقيق للتأكد من إستحقاقهم لهذا الدعم من المؤسسة، لافتًا إلى أن هناك تعاون مع شركاء النجاح ليقوموا بتوزيع هذه الأجهزة طبقًا للكشوف المستحقة، فضلًا عن التعاون مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الداعم لكل المهرجانات والفعاليات التى يتم تنفيذها

 

 حيث يشمل جهاز العروسة لكل فتاة ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، و2 مروحة، وكاتشن ماشين، ومكواه، و2 لحاف فيبر.

الشافعي صالح جهاز العروسة شركاء النجاح محافظ أسوان نائب المحافظ

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