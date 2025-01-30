أحمد عبدالله مديرًا لدار أوبرا الإسكندرية ودمنهور

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تعيين الدكتور أحمد عبدالله أحمد خليل مديرًا لدار أوبرا الإسكندرية ودمنهور.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الأداء الفني والإداري للأوبرا وتطوير العروض الثقافية.

ويذكر أن أحمد عبدالله هو أكاديمي ومصمم ديكور وسينوغرافي، حاصل على درجة الدكتوراه في تصميم سينوغرافيا العروض القومية والعسكرية من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عام 2023، ودرجة الماجستير في معالجات تنفيذ الديكور المسرحي من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2018.

والتحق "عبدالله" بدار الأوبرا المصرية عام 1997 كمصمم ديكور، وشارك في تصميم وتنفيذ ديكورات وإكسسوارات وأزياء العديد من العروض، بما في ذلك عروض الأوبرا والباليه والموسيقى العربية والعروض القومية والدولية.

وجاء تعيينه في هذا المنصب بهدف استثمار خبراته الأكاديمية والفنية لتعزيز دور الأوبرا كمنصة ثقافية وفنية رائدة، وتوسيع دائرة عروضها المميزة للجمهور في الإسكندرية ودمنهور.