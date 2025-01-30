وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

 

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥.

تناول الاجتماع الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخاصة في مجال بناء القدرات الإدارية وتدريب الكوادر في المؤسسات الحكومية بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري للدولة. 

وفي هذا السياق، تطرق وزير الخارجية، إلى سبل تعزيز الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لدعم بناء قدرات الكوادر الإدارية العاملة بوزارة الخارجية، وكذلك مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، حيث تم الاتفاق على توفير الموارد البشرية لاستيفاء احتياجات الوزارة من الكوادر الإدارية.

إتصالًا بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي، إلى حرص وزارة الخارجية، على التوسع في الاستفادة من التعاون القائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتبادل الخبرات في مجال التنمية والإصلاح الإداري مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، بما في ذلك دعم أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تستضيفها مصر، وكذلك المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، بالإضافة إلى تدشين برامج تعاون مشتركة في دول حوض النيل الجنوبى والقرن الإفريقي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وزير الخارجية والهجرة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم زيارات لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في مصر للاطلاع على الدور الهام الذي يضطلع به مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

السلك الدبلوماسي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

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