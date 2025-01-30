ساحر برشلونة يمدد عقده

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مدد نادي برشلونة الخميس عقد لاعب وسطه بيدري لمدة أربع سنوات، حسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع بيدري (22 عاما) المتوج بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني الصيف الماضي، على تمديد عقده الخميس "حتى يونيو 2030" بحضور رئيس برشلونة جوان لابورتا ونائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

وانضم بيدري إلى "بلوغرانا" في عام 2019، قبل إعارته لمدة عام إلى لاس بالماس الذي لعب معه في بداياته كناشئ، ونجح في فرض نفسه كأحد أفضل المواهب الواعدة في الكرتين الإسبانية والعالمية منذ أن كان في سن السادسة عشرة، إلا أن تطوّره تراجعت وتيرته بسبب الإصابات.

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وجاء في بيان النادي الكاتالوني: عاد إلى برشلونة في صيف 2020، وكان من الواضح أنه لاعب مميز منذ اليوم الأول. لقد حجز مكانًا في خط الوسط وهو في سن 17 عامًا فقط وهو لاعب دائم الآن في سن 22 عامًا.

وأضاف البيان: قد يكون بيدري لاعبًا شابًا، ورغم أن مستقبله مشرق، إلا أن حاضره رائع بكل بساطة.

ونجح بيدري في اثبات علو كعبه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الالماني هانزي فليك، وبأنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وهو الذي وصفه الكثيرون منذ بروزه إلى الساحة الكروية بأنه خليفة اندريس إنييستا.

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