عاجل.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الخميس (آخر جلسات الأسبوع)

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، على تباين، حيث ارتفع مؤشرا السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.40% مسجلا 30010 نقاط، والشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% عند مستوى 3176 نقطة، بينما تراجع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.31% عند 11689 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.51% إلى 8551 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في ختام التعاملات 2.229 تريليون جنيه.

وفي حين توجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 134.4 مليون جنيه و13.6 مليون على التوالي، قصد العرب البيع بصافي قيمة بلغت 148 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.489 مليار جنيه والكمية 1.7 مليار ورقة منفذة على 110 آلاف عملية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، ليفت السلاب بنسبة 17% ليغلق عند 0.73 جنيه، تلاه لوتس للتنمية بنسبة 12.3% عند 0.72 جنيه، ثم العربية للأسمنت بارتفاع 10.2% ليغلق عند 20 جنيها.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم التعمير والاستشارات الهندسية بارتفاع 9.4% ليغلق عند 63 جنيها، وخامسًا نهر الخير بنسبة 5.8% عند 0.63 جنيه للسهم.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا “المطورون العرب” بنسبة 7.2%، عند 0.9 جنيه، تلاه بنك قناة السويس بنسبة تراجع بلغت 6.1% عند 16.6 جنيه، ثم نيوداب بنسبة 5% عند 2.4 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة سهم سيرا بنسبة 4.6% ليسجل 30 جنيهًا، وفي الترتيب الخامس ديجيتايز بنسبة 4.36% بسعر 2.8 جنيه للسهم.