محلية النواب تطالب بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية

الفجر السياسي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطالبات بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية، حيث طالب النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادي وقوع حوادث مميته تؤدي بحياة المواطنين.


وأكد النائب أحمد السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب يعاد النظر فيها وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن المصري، دون النظر عن أن الأولوية للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذ 75%منها،لأن ما لايدرك كله لايترك كله.


وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه من غير الجائز أهمال مشروعات عاجله لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%،"وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها،"فاللى يموت واللى يتشل".


كما أشار إلي أن كثير من مشكلات الطرق تم حلها بتكاتف الجهود بين الجهات المعنية ومن بينها محور صفط اللبن.


من جانبه قال محافظ الجيزة: إن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية لم يزيد عن 27%،وهو ما تعاملت معه هيئة الطرق والكباري بالتأجيل لإعطاء الأولوية للمشروعات التى يصل نسب التنفيذ بها 75%، مقترحًا استثناء هذه القاعدة واستكمال أعمال التطوير والتوسعة لطريق المريوطية للحفاظ على ارواح المواطنين.

فيما أكد المهندس محمد الشرقاوي مدير مشروع أعمال تطوير وتوسعة الدائري إنه تم الانتهاء من المطالع والمنازل للطريق، وكذلك تركيب الخوازيق.


ووجه المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة البرلمانية وزارة التخطيط سؤال عن امكانية توفير اعتماد مالي للهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من مشروع محور المريوطية، ورد ممثل وزارة التخطيط مؤكدا إمكانية التقدم بطلب لتوفير الاعتماد المالي اللازم.


جاء ذلك على خلفية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.


وذلك بعد انتشار ظاهرة الحوادث على هذا الطريق، وسقوط السيارات بمصرف المريوطية، فضلًا عن ضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي على طريق المريوطية- محافظة الجيزة.

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