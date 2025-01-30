عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية: تفاصيل وخطوات الاستعلام

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2025 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات. وجرى الإعلان عن النتيجة بحضور الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية.

كيفية الاستعلام عن النتيجة



يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باستخدام رقم الجلوس. كما يتم حاليًا إعداد قائمة بأسماء الأوائل، التي سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي قريبًا.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. اختيار أيقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025". إدخال رقم الجلوس في الخانات المخصصة. الضغط على زر "عرض النتيجة" للحصول على الدرجات بالتفصيل.

ضمان دقة التصحيح



أوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تمت بدقة شديدة لضمان حصول كل طالب على حقه، حيث تم الانتهاء من الامتحانات دون أي شكاوى أو مشكلات.