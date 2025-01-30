اسماء مصابي حادث تصادم بين سيارة نصف نقل واخري ربع نقل بصحراوي المنيا

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اسعاف
اسعاف

حصلت "الفجر  " على أسماء مصابي حادث تصادم بين سيارة نصف نقل أخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 14 مصابا.

وضمت قائمة المصابين كل من جيهان فوزي محمد، 17 سنة، ياسين ممدوح عبدالعزيز، 15 سنة، مصطفي فوزي، 35 سنة، أحمد عبدالقادر صالح، 13 سنة، محمد سيد أحمد، 27 سنة، علي عطية محمد، 55 سنة.

كما اصيب كل من هشام عبدالقادر صالح، 10 سنوات، عمار عبد القادر صالح، 14 سنة، طاهر علي عطية، 16 سنة، زياد أحمد عبدالعزيز، 36 سنة، حسني حسن بشكاب، 34 سنة، رحمه يونس صلاح، 13 سنة، محمد فايز محمد، 37 سنة، وضياء أحمد عبد العزيز، 29 سنة، مقيمين جميعا بقرى مركز المنيا.


وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل واخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على وتحديدا امام مدخل مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 14 شخصا بينهم طلاب، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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