موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الفيوم

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في محافظة الفيوم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، وذلك بالتزامن مع إعلان النتائج في عدد من المحافظات.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التصحيح، عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع موجهي عموم المديرية ورئيس لجنة تقدير الدرجات، حيث شدد على ضرورة تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب وعدم التسرع في عملية التصحيح. وأكد "القبيصي" أن المديرية توفر كافة سبل الدعم لضمان سير العمل في بيئة منضبطة، مع الالتزام بمعايير الدقة والشفافية.

وأوضح وكيل الوزارة أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور انتهاء أعمال التصحيح والتجميع والمراجعة النهائية، واعتمادها رسميًا من قبل محافظ الفيوم، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025". تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على "عرض النتيجة"، وستظهر درجات الطالب بمجرد اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

جاء توزيع درجات المواد الأساسية للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة الرياضيات : 30 درجة

: 30 درجة العلوم : 20 درجة

: 20 درجة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة

: 20 درجة المجموع الكلي: 140 درجة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ نحو 211،342 طالبًا وطالبة، موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية داخل المحافظة.

كيفية حساب النسبة المئوية للنتيجة

لحساب النسبة المئوية للطالب، يتم ضرب المجموع الكلي الذي حصل عليه في 100 ثم تقسيمه على 140، ليحصل الطالب على نسبته المئوية التي تحدد مستواه في الشهادة الإعدادية.

متابعة مستمرة

تواصل مديرية التربية والتعليم بالفيوم أعمال التصحيح، ومن المتوقع إعلان النتيجة قريبًا. وينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للمحافظة للحصول على النتيجة فور اعتمادها.