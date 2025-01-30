محافظ سوهاج يتفقد الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المواقع

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية بعدد من شوارع مدينة سوهاج، للوقوف على الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعلي لطفي رئيس حي شرق.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسيوط سوهاج، حيث اطلع على الأعمال الجارية والتي تشمل " رصف الشارع، وتطوير الجزيرة الوسطى، والأرصفة والبردورات، والمساحات الخضراء"، ووجه بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، وطالب بزيادة ممرات المشاة، والرامبات الخاصة بذوي الإعاقة بالجزيرة الوسطى للتيسير عليهم.

شملت الجولة أيضا تفقد المنطقة المحيطة بموقف سيارات " القاهرة، اسيوط، الوادي الجديد"، بمنطقة الثلاث كباري، ووجه المحافظ بتطوير المنطقة ورصفها ببلاط الانترلوك، وزيادة أعداد حاويات النظافة، ورفع مستوى الإضاءة، وصيانة غرف الصرف الصحي لتوفير بيئة ملائمة لسكان المنطقة، كما تفقد المحافظ شوارع " سيتي، والتحرير، ومنطقة الزهراء"، ووجه برفع مستويات النظافة، ورفع الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والكافيهات، والتأكد من السلامة الإنشائية والبيئية بها.

والتقى المحافظ خلال الجولة عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فورا، وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة لمتابعة المشروعات والوضع العام للشارع، والعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة، وضمان سلامة المواطنين، والالتقاء بهم للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم للعمل على حلها.