وكيل تعليم الفيوم: استعدادات مكثفة لبدء الفصل الدراسي الثاني 2025 م

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل المديرية.

حضر الاجتماع محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، بالإضافة إلى مديري مراحل التعليم العام والتعليم الفني، ومدير المتابعة، ومدير مركز معلومات المديرية، وقد تم مناقشة مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بالاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024م.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة إنهاء استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025/2024م

أهم الاستعدادات التي تم التأكيد عليها:

. دهان الفصول الدراسية: ضرورة تجهيز الفصول الدراسية من خلال الدهان الجيد للحفاظ على نظافتها وتهيئة بيئة دراسية إيجابية للطلاب.

. تشجير المدارس: الاهتمام بتجميل المساحات الخضراء في المدارس وزيادة عدد الأشجار لتوفير بيئة صحية وجذابة للطلاب.



. تسليم الكتب الدراسية: التأكيد على تسليم جميع الكتب الدراسية للطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

. توزيع الجدول المدرسي والمنهج الدراسي: تحديد الجداول الدراسية بوضوح وخطة توزيع المناهج، بما يضمن سير الدراسة بانتظام، وانضباط العملية التعليمية.



. تسجيل اخصائي وحدة المعلومات بالمدارس الثانوية العامة لبيانات التابلت، على موقع الوزارة

. تسجيل الطلاب لاستمارة الشهادة الثانوية العامة 2025



. الإنتهاء من تسكين الجداول الدراسية للسادة المعلمين على موقع الوزارة

. علم مصر: التأكيد على رفع علم مصر بجميع المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة، ويكون جديد وفي مكان ظاهر بالمدارس كعلامة على الاعتزاز بالهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.



. استكمال تجهيزات المدارس: التأكيد على ضرورة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب من حيث الصيانة، وتوفير جميع المستلزمات التعليمية، وتنظيف الفصول والأنشطة المدرسية.



. تفعيل المتابعة اليومية: وضع خطة متابعة دقيقة لضمان متابعة جميع المدارس على مستوى المحافظة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، والتأكد من التزام المعلمين والطلاب بالقوانين واللوائح



. الأنشطة الطلابية: التأكيد على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية، والتربوية والرياضية، خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب.



. تأمين البيئة التعليمية: من خلال العمل على توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب والمعلمين من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية من الأمراض.

كما تم التشديد على ضرورة التعاون بين جميع العاملين بقطاع التعليم بالفيوم، لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد منضبط، وإتاحة بيئة تعليمية جيدة ومناسبة للطلاب.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات التعليمية لتقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني 2025م.

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