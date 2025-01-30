فوز بنى سويف وسنورس بالجولة 16 ومواجهة ختامية لغارب أمام الغرق

انتهت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة يوم الجمعه.

سقط نادى سيلا فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نجوم مصر، وجاء هدف بنى سويف عن طريق عمر محمد، ليتوقف رصيد سيلا عند 37 نقطة فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 28 .

وسقط نادى جولدن جيت فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام شقيقه مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 33 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 22.

وسقط مركز شباب الواسطى فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 بملعبه أمام شقيقه مركز شباب سمسطا بديربي أبناء بنى سويف، ليرتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 17 فيما ارتفع رصيد رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 14.

وسقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام شقيقه مركز شباب سنورس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم بديربي فيومى، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 10 نقاط فيما ارتفع رصيد مركز شباب سنورس للنقطة 15.

وسقط نادى مطرطارس فى فخ التعادل السلبي أمام شقيقه نادى ابو كساة بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد مطرطارس للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد نادى ابو كساة للنقطة 20.

مباريات الجمعة

حيث يستضيف نادى اهلى الغرق نظيره نادى عاملين غارب بملعب ساحة الفيوم بمباراة نارية وقوية، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار لضمان مواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل اهلى الغرق المركز الثالث برصيد 28 نقطة فيما يحتل عاملين غارب المركز الخامس برصيد 24 نقطة.



جدول ترتيب المجموعة

1 - سيلا 37 نقطة.

2 - جولدن جيت 33 نقطة.

3 - أهلي الغرق 28 نقطة.

4 - بنى سويف 28 نقطة.

5 - عاملين غارب 24 نقطة.

6 - أبشواي 22 نقطة .

7 - أبو كساة 20 نقطة.

8 - مركز شباب الواسطي 17 نقطة.

9 - سنورس 15 نقطة.

10 - مركز شباب سمسطا 14 نقطة.

11 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط.

12- مطرطارس 5 نقاط.