جامعة أسيوط الأهلية تشارك في البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

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جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 

 شاركت جامعة أسيوط الأهلية اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية فى فعّاليات البرنامج التدريبى عن مكافحة الفساد والحوكمة"؛ لكوادر شباب الجامعات؛ والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.

 

 وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالبرنامج التدريبي الهادفة الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة طلاب الجامعة؛ بهدف نشر الوعي بالمفاهيم المرتبطة بالحوكمة ومكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد (2023-2030)، والتصدي لكافة أشكال الفساد، وصوره، مؤكدآ حرص الجامعة على تثقيف الشباب بالمبادئ الأساسية للنزاهة والأمانة والشرف.

 وجاءت مشاركة جامعة أسيوط الأهلية في فعّاليات البرنامج التدريبى؛ تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وبمشاركة الطالب عبد الله طايع حسين طالب بكلية العلوم الإدارية، وحاضر خلال البرنامج ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكاديمية ناصر العسكرية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومات، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتناول البرنامج التدريبي؛ أسباب الفساد وآثاره، ورؤية مصر 2030، والإدارة وأخلاقيات العمل، والفساد والأمن القومي، والبينة المعلوماتية للدولة المصرية، والحوكمة ومكافحة الفساد الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد بمصر.

وأشاد الدكتور نوبى محمد حسن؛ بالدور الحيوي الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال؛ تدريب الكوادر الحكومية، والشباب على نظم مكافحة الفساد بشكل خاص، ونظم الإدارة والحوكمة والتنمية الإدارية بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا التدريب منحه مجانية للطلاب مقدمة من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الطلاب بإجمالي عدد 14 ساعة تقريبًا.

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جامعة أسيوط الأهلية تشارك في البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد