جوارديولا ينافس أرتيتا على مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
جوارديولا
جوارديولا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، قائمة المرشحين لمدرب شهر يناير الموسم الجاري بـ«البريميرليج».

جوارديولا ينافس أرتيتا على مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

ويتنافس على هذه الجائزة على صعيد المدربين أربع مدريين فنيين، أبرزهم الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، وبيب جوارديولا، مدرب نادي مانشيستر سيتي.

وتوج المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي لعام 2024.

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ويذكر أن سانتو تمكن من حصد هذه الجائزة فش شهر أكتوبر أيضا من نفس العام.

ويحل الأرسنال بقيادة مدربه أرتيتا وصافة الجدول الإنجليزي، برصيد 47 نقطة، من الفوز في 13 مباراة، و8 تعادلات، و2 خسارة، وذلك في 23 جولة.

بينما السيتي بقيادة بيب في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بالفوز في 12 لقاء، و6 هزائم، و5 تعادلات.

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