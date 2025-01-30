قافلة إغاثة ومساعدات إنسانيةعاجلة لقطاع غزة مقدمة من أهالي وقبائل مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إستمرار تضافر جهود المحافظة واستعدادتها لإطلاق قافلة إغاثة ومساعدات إنسانيةعاجلة لاشقائنا في غزة مقدمة من أهالي وقبائل مطروح في إطار الدعم المصرى المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، يرافقه المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، والأستاذ رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، المخزن المخصص لاستقبال التبرعات العينية بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، والذي يستقبل المساعدات من الأهالي والقبائل عبر العمد والمشايخ والعواقل.



وقد ثمن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود العمد والمشايخ والقبائل وكذلك جمعية الهلال الأحمر والمتطوعين ودورهم في العمل الخيرى المجتمعى،والتنسيق في تنفيذ قافلة الإغاثة والمساعدات العاجلة لأهالي غزة،والتي تأتي تأكيدًا على روح التضامن لأهالي مطروح مع الأشقاء الفلسطينيين، مشيدًا بروح العطاء والتكاتف التي يظهرها أبناء المحافظة وتكاتفهم الدائم في دعم القضايا الإنسانية،مع دعوة أهالي المحافظة ورجال الأعمال وكافة المؤسسات المجتمعية للمشاركة الإيجابية في العمل التطوعي ومساندة أشقائنا في غزة لعبور محنتهم.

وأكد محافظ مطروح على استمرار تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية والمجتمع المدني بالمحافظة في تسهيل عمليات جمع وتنسيق المساعدات في المخزن المخصص لها بمنطقة الكيلو 4 بمرسي مطروح لضمان وصولها في أسرع وقت إلى أشقائنا في غزة لتخفيف المعاناة والعبء عنهم،مع تذليل كافة العقبات لأعمال تجهيز القافلة. والمساعدات العاجلة،مؤكدا على أن مصر بمكانتها العربية والإقليمية لا تدخر جهدا في دعم اشقائنا في غزة إلتزاما بمسئوليتها الإنسانية والعربية على مر التاريخ.