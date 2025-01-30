انتشال جثمان شخص مجهول الهوية من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

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غريق
غريق

عثرت قوات الإنقاذ النهري على جثمان شخص مجهولة الهوية في ترعة الإبراهيمية في مدينة المنيا، جاري نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان شخص مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية وتحديدا بالقرب من استاد نادي المنيا الرياضي.

على الفور إنتقلت قوات الانقاذ النهىي سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثمان شخص مجهول الهوية.

جري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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