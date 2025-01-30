إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة ميمي الشربيني

الفجر الرياضي
ميمي الشربيني
ميمي الشربيني


أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر خلاله عن خالص العزاء في وفاة ميمي الشربيني نجم الكرة المصرية الراحل.

إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة ميمي الشربيني

وقال إنفانتينو في رسالته إلى أبو ريدة: "أود أن أعبر عن خالص التعازي القلبية في وفاة اللاعب الدولي الراحل ميمي الشربيني، الكلمات تبدو غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به لهذا الفقدان"

واستعرضت رسالة إنفانتينو مسيرة النجم الراحل وأبرز محطاته المضيئة، حيث قال رئيس الاتحاد الدولي: "خلال مسيرته الدولية فاز الشربيني بكأس الأمم الأفريقية 1959، وشارك بدورتي الألعاب الأوليمبية 1960 و1964، وعلى مستوى الأندية بدأ مسيرته مع المصري، ودافع لسنوات طويلة عن ألوان الأهلي، وتُوج بالعديد من الألقاب، وبعد اعتزاله استمتع أولا بمسيرة تدريبية، قبل التحول إلى مجال التعليق الرياضي"

مصطفى الزناري يشارك في المران الجماعي لـ الزمالك

أحمد حمدي يواصل التأهيل في مران الزمالك بعد العودة من إصابة الصليبي

"أسطورة بكرة القدم المصرية، وأحد أشهر وأبرز المعلقين الرياضيين، نحيي إرثه وإنجازاته، وبالتحديد قيادته وشخصيته وانتماءه، وصفاته الإنسانية، لن ننساه، سنفتقده حقا"

واختتم إنفانتينو رسالته لأبو ريدة قائلا: "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولية، أود أن أعبر عن خالص التعازي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعائلة ميمي الشربيني وأصدقائه وأحبائه، مشاعرنا معكم، ونأمل أن تساعد كلمات الدعم في جلب بعض السلام والتعازي في هذا الوقت الصعب"

مواد متعلقة

الصفقة الأولى.. رسميا الزمالك يتعاقد مع مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز

الأكثر قراءة

سفير مصر في كرواتيا يودع بعثة منتخب اليد قبل العودة للقاهرة

روسيا تدعو الشركات المصرية للمشاركة في منتدى استثمار القوقاز 2025

نور النبوي يحافظ على مركزه في شباك التذاكر

سفيرة أمريكا تزور العريش ومعبر رفح لمتابعة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار

إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث الأسبوع المقبل بالقاهرة

إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة ميمي الشربيني

محاضرة فنية للحكام بعد مباريات الأسبوعين 9 و10 للدورى

عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي