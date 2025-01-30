محاضرة فنية للحكام بعد مباريات الأسبوعين 9 و10 للدورى

الفجر الرياضي
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

عقدت اليوم لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لتحليل وتقييم آداء الحكام في مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من عمر الدورى الممتاز بحضور الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

محاضرة فنية للحكام بعد مباريات الأسبوعين 9 و10 للدورى 

وناقشت لجنة إدارة شئون التحكيم مع طواقم الحكام كل المواقف التحكيمية خلال المباريات التى قاموا بإدارتها.

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شارك في المراجعة والشرح والتحليل والمناقشات، جميع أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد.

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