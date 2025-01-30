النائب العام يكرم مفتشي وزارة الأوقاف في ختام برنامج "المعايشة المهنية"

اختتمت فعاليات برنامج "المعايشة المهنية" لمفتشي وزارة الأوقاف، الذي نُفذ بالتعاون بين الوزارة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، في حفل تكريم رفيع المستوى شهد حضور السيد المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، وعدد من القيادات القضائية والدعوية.



شهد الحفل تكريم مفتشي وزارة الأوقاف تقديرًا لاجتيازهم البرنامج بنجاح، حيث أكد النائب العام خلال كلمته أهمية هذا التعاون في تعزيز العمل المؤسسي، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في رفع كفاءة كوادرها الرقابية من خلال التدريب المتخصص.



حضر المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، مستشار وزير الأوقاف للشؤون القانونية، نيابة عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حيث ألقى كلمة مؤثرة نقل خلالها تحيات وتقدير الوزير لجميع القائمين على البرنامج.



وأوضح المستشار جلال الدين أن اختتام البرنامج يمثل خطوة محورية في بناء قدرات مفتشي الوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة تركز على مد جسور التعاون بين المؤسسات الوطنية، وهو ما تجسد في هذا البرنامج التدريبي المتميز.



وأكد خلال كلمته أن وزارة الأوقاف، بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، تسعى دائمًا لاختيار الأفضل في جميع مجالات التأهيل، مشيرًا إلى أن المعهد يُعد منارة علمية في إعداد الكوادر وتزويدها بأحدث المهارات القانونية والإدارية.



كما أشاد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بالنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، موضحًا أن الوزارة ستواصل تنفيذ مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة.



وثمّن المشاركون في البرنامج مستوى التدريب الذي تلقوه، مؤكدين أن المعايشة المهنية أتاحت لهم فرصة الاستفادة من الخبرات القضائية العريقة، مما سينعكس إيجابًا على أدائهم المهني في ضبط منظومة التفتيش بالوزارة.



واختتم الحفل بتوجيه عبارات الشكر والتقدير للنائب العام، والمستشار النائب العام المساعد، ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة التدريب بمكتب النائب العام، تقديرًا للجهود المبذولة في إنجاح البرنامج، والتي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي لوزارة الأوقاف.