نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات قوافل "حياة كريمة" بقرية نجع الدير بدار السلام

محافظات
جانب من تفقد نائب
جانب من تفقد نائب المحافظ

 شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، فعاليات قوافل " حياة كريمة" بقرية نجع الدير بمركز دار السلام، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتستهدف القرى الأكثر احتياجا، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد السيد رئيس مركزومدينة دار السلام.

وقد شارك في القافلة أكثر من 500 من الطلائع من أبناء القرية، وشملت " قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات وقدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين، وندوة بعنوان " قيمنا من تراثنا " بمشاركة الأزهر والكنيسة، وندوة بعنوان " إحنا مين " بمشاركة اتحاد الأثريين، وندوة حول حماية البيئة بالإضافة ندوة حول خطورة الإدمان بالتعاون مع مستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

تضمنت القافلة أيضا مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لقصر ثقافة سوهاج، بالإضافة إلى برنامج "ريحانة" لتوعية الفتيات حول مخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم، فضلا عن عدد من الأنشطة الرياضية والترويحية والفنون الشعبية، وعروض الكشافة والجوالة.

سوهاج محافظة سوهاج نائب المحافظ فعاليات نجع الدير

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المواقع

إصابة سائق بطلق ناري سبب خلافات المصاهرة بمركز دار السلام بسوهاج

تسمم سيدة اثر تناولها حبوب لحفظ الغلال بمركز جهينة بسوهاج

حملات مكبرة..تحرير 351 محضر تموين متنوع خلال الأسبوع بجميع مراكز محافظة سوهاج

نائب المحافظ يشارك تعليم سوهاج فى حفل لقاء العائلة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة

مصرع اربعينى أسفل عجلات قطار (الاقصر/القاهره) بمركز المراغة بسوهاج

مصرع طفل 4 سنوات انحشر بين الحائط والمصعد في سوهاج

التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى لمحافظات جنوب الصعيد بسوهاج

الأكثر قراءة

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

تعليق صادم من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين.. تفاصيل

عاجل- أبوعبــيدة: استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة

رسوم التظلمات في التعليم الأساسي والثانوي لعام 2025.. تعرف على الأسعار لكل مرحلة

محافظ الدقهلية: سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيا

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام بسوهاج

سفيرة رومانيا تزور الإسكندرية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية

جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب..ولن يكون هناك أزمات مالية