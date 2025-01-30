قرار وزاري لفتح ببرامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بتربية أسوان

أعلن الاستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن صدور قرار وزاري بشأن فتح الدراسة ببرامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في كلية التربية، وذلك في إطار سعي الجامعة لمواكبة متطلبات سوق العمل وربط مخرجات التعليم بالمعايير العالمية التي تضمن توفير معلمين مؤهلين في تخصصات العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.

موضحا أن القرار الوزاري رقم 143 يتضمن تعديل اللائحة الداخلية لكلية التربية بما يسمح بفتح الدراسة ببرامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فتح برنامج معلمة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال) باللغة الإنجليزية. ويعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات المدارس التجريبية والخاصة، التي تتطلب معلمين ذوي كفاءة عالية في تدريس المواد العلمية والرياضيات باستخدام اللغة الإنجليزية.

وأشار "نصرت" إلى أن هذه البرامج التعليمية المميزة ليست فقط استجابة لاحتياجات سوق العمل في محافظة أسوان، ولكنها تمثل أيضا نقلة نوعية في التعليم الجامعي على مستوى جنوب الصعيد. كما ستساهم في سد الفجوة في مجال التعليم، خاصة في تخصصات العلوم والرياضيات التي تشهد طلبا متزايدا من المدارس في مراحل التعليم ما قبل الجامعي المختلفة.

من جانبه، قدم الدكتور خيري أحمد حسين، عميد كلية التربية، تهنئته لدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،و لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والإداريين، والعاملين بالكلية بمناسبة صدور هذا القرار الوزاري. كما وجه الشكر الخاص إلى الدكتور سعيد محمد صديق، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ومدير البرامج المميزة بالكلية، تقديرًا لجهوده المخلصة والمستمرة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي سيمكن أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد من الالتحاق بهذه البرامج التعليمية الحديثة.

مؤكدا أن هذه البرامج الجديدة تعكس التزام جامعة أسوان بتحقيق التنمية التعليمية المستدامة، وتوفير الفرص التعليمية المتقدمة لطلابها، بما يضمن لهم مستقبلًا أكاديميًا ومهنيًا متميزًا.

واوضح الدكتور سعيد صديق مدير البرامج المميزة بالكلية،جامعة أسوان، إنه تعد هذه البرامج التعليمية إضافة جديدة لكلية التربية التي تتماشي مع استراتيجية جامعة أسوان التي تسعي إلى تطوير بيئة تعليمية متكاملة تشجع على الابتكار وتلبي احتياجات سوق العمل، مما يعزز من دورها كمؤسسة تعليمية رائدة على مستوى كليات التربية بالجمهورية.