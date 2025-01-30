219 جهاز تعويضي لغير القادرين بقرى ونجوع أسوان

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اجهزة تعويضية لغير
اجهزة تعويضية لغير القادرين بقرى ونجوع أسوان

كشف محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

 

وأضاف ان جمعية الأورمان  في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم سلمت عدد (219) جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان وذلك على مدار الأعوام السابقة، وتنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان.


 


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين 


مشيرًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى أسوان وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.


مضيفًا أن الجمعية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد (16،163) جهازتعويضي وعد (7734)سماعه طبية.


والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

الأسر الأكثر احتياجا الروح المعنوية المشروعات الخيرية جمعية الأورمان محافظة أسوان محافظ أسوان

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