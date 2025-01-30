تصل بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى القاهرة فجر غدا الجمعة بعد خوض منافسات بطولة العالم.

خامس العالم.. موعد وصول منتخب مصر إلى القاهرة بعد خوض مونديال اليد

وتمكن المنتخب المصري لكرة اليد من تحقيق إنجازًا تاريخيًا بعد احتلال المركز الخامس في بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

واحتل المنتخب المصري المركز الخامس بعد انتهاء مباريات ربع النهائي والتي انتهت بفوز منتخب الدنمارك على البرازيل، وفوز منتخب البرتغال على ألمانيا.

وحقق الفراعنة أفضل مركز لهم في البطولة منذ نسخة عام 2001 التي أقيمت في فرنسا واحتل خلالها المنتخب المصري المركز الرابع كأفضل إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل خلالها المنتخب الوطني على المركز الخامس في بطولة العالم.