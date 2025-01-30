استعدادات مكثفة بمدارس الفيوم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024/2025، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتحقيق انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.

تحسين البيئة التعليمية

شدد "قبيصي" على أهمية طلاء الفصول الدراسية وصيانتها بشكل دوري، للحفاظ على نظافتها وتهيئتها بشكل يليق بالطلاب، إلى جانب تكثيف الجهود لتجميل المساحات الخضراء وزيادة أعداد الأشجار داخل المدارس، مما يسهم في توفير بيئة صحية وجذابة للطلاب.

الكتب الدراسية والتنظيم الإداري

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم جميع الكتب الدراسية للطلاب في اليوم الأول من الدراسة، مع توزيع الجداول الدراسية والمنهج المقرر بشكل واضح، لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اللحظات الأولى للفصل الدراسي الثاني.

تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة

في سياق متصل، أشار "قبيصي" إلى ضرورة قيام أخصائي وحدة المعلومات في المدارس الثانوية العامة بتسجيل بيانات أجهزة التابلت على موقع الوزارة، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب لاستمارات الشهادة الثانوية العامة لعام 2025، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم.

تعزيز الهوية الوطنية

وفي إطار غرس قيم الانتماء، شدد وكيل وزارة التعليم بالفيوم على ضرورة رفع علم مصر على جميع المنشآت التعليمية بالمحافظة، على أن يكون العلم جديدًا وفي مكان بارز، تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية وتنمية روح الولاء لدى الطلاب.

متابعة يومية لضمان الانضباط

كما وجه "قبيصي" بضرورة متابعة جاهزية المدارس من حيث الصيانة وتوفير المستلزمات التعليمية وتنظيف الفصول، مع التأكيد على تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية، لما لها من دور كبير في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل خطة متابعة دقيقة لجميع المدارس بالمحافظة، لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، والتأكد من التزام المعلمين والطلاب بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

اجتماع تنسيقي مع مسؤولي التعليم

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده الدكتور خالد قبيصي، اليوم الخميس، مع مسؤولي التعليم العام والإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، حيث أكد خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود لضمان بداية قوية للفصل الدراسي الثاني، بما يعود بالنفع على الطلاب والمنظومة التعليمية ككل.