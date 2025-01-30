لوسي في دور “المعلمة فايزة الشبح” في مسلسل “فهد البطل” برمضان 2025

لوسي في دور “المعلمة فايزة الشبح” في مسلسل “فهد البطل” برمضان 2025

الفجر الفني
لوسي
لوسي

 

 

تواصل منصة WATCH IT الترويج لمسلسل “فهد البطل”، حيث كشفت عن شخصية الفنانة لوسي في العمل، والتي تجسد دور “المعلمة فايزة الشبح”، ويستمر تصوير المسلسل حاليًا، استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

لوسي في دور “المعلمة فايزة الشبح” في مسلسل “فهد البطل” برمضان 2025

مسلسل “فهد البطل” ينتمي إلى الدراما الشعبية ذات الطابع الصعيدي، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وغيرهم.

 

آخر أعمال أحمد العوضي

يُذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان الماضي مسلسل “حق عرب”، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق. شاركه البطولة: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان وغيرهم.

 

قصة مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي شعبي حول شخصية عرب السويركي، الذي يحاول الهروب من ماضٍ معقد، لكنه يجد نفسه وسط صراعات تكشف أسرارًا خطيرة.

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