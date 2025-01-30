كريم فهمي يثير التساؤلات عن الحب الثاني في “وتقابل حبيب” رمضان 2025

كريم فهمي يثير التساؤلات عن الحب الثاني في “وتقابل حبيب” رمضان 2025

الفجر الفني
كريم فهمي
كريم فهمي

 

 

منصة WATCH IT تواصل تشويق الجمهور لمسلسل “وتقابل حبيب”، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث كشفت عن بوستر جديد للنجم كريم فهمي. وعلّقت المنصة عبر صفحتها على “فيس بوك”: “الحب الثانى صدفة ولا قرار؟، ده اللى هنعرفه مع النجم كريم فهمى فى مسلسل وتقابل حبيب فى رمضان 2025”.

كريم فهمي يثير التساؤلات عن الحب الثاني في “وتقابل حبيب” رمضان 2025


ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”


تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.


والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

 

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

 


وتعود ياسمين عبد العزيز إلى المنافسة الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث كان آخر ظهور لها في رمضان 2023 من خلال مسلسل “ضرب نار”، الذي شاركها بطولته أحمد العوضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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