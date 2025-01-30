"لهذا السبب" رئيس جامعة أسيوط يلتقي مع وفدًا من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 

 

 التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الخميس  وفدًا من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، يضم؛ البروفيسور شيلا مارتينز أستاذ الأمراض العصبية بالجامعة الفيدرالية دو ريو جراندي دو سول، بالبرازيل، والرئيس السابق للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، ورئيس اللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية WSO، والدكتورة آمال الهاشمي استشاري الأمراض العصبية، ومؤسس ورئيس الجمعية العمانية للسكتة الدماغية، وعضو اللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية بالمنظمة، والدكتور إيهاب شوقي أستاذ الأمراض العصبية بجامعة طنطا، ومنسق باللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية WSO.

واستهدفت اللقاء مراجعة اعتماد وحدة السكتة الدماغية، بمستشفى الأمراض العصبية، والنفسية، وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط؛ تمهيدًا لاعتمادها من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، كإحدى الوحدات المتخصصة في علاج مرضى السكتة الدماغية على مستوى العالم.

وحضر اللقاء؛ الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية، والنفسية، والدكتور طارق راجح رئيس وحدة الأمراض العصبية، بمستشفى الأمراض العصبية، والنفسية الجامعي، والدكتور أحمد نصر أستاذ الأمراض العصبية، والنفسية المساعد بالمستشفى.

ورحّب الدكتور المنشاوي؛ بضيوف الجامعة، وممثلي المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على تقديم رعاية صحية شاملة، ومتميزة للمستفيدين، والمترددين عليها، من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة على الممارسات الطبية ذات الكفاءة العالية، لافتًا إلى حجم الجهد المبذول، والمهنية العالية التي يتمتع بها كافة القائمين على المستشفيات الجامعية، ومجهوداتهم في تقديم خدمات مميزة، ونجاحات طبية متفردة.

وأثنى رئيس الجامعة؛ على دور وحدة السكتة الدماغية المهم، والحيوي؛ داخل المستشفيات الجامعية، والتي تحرص علي تقديم أعلى مستوى من الخدمات في جميع مراحل؛ الرعاية، والوقاية، والتشخيص، والعلاج، وهو ما جعل منها نموذجًا فريدًا، ومتميزًا؛ في هذا التخصص محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، مؤكدًا أن هذه الوحدة؛ تمثل جزءًا من المدينة الطبية المتكاملة، والمتعددة التخصصات التي تمتلكها جامعة أسيوط، والتي تقدم خدمات طبية رائدة، وفريدة من نوعها لكافة المرضى، في أصعب، وأعقد التخصصات الطبية.

 وأبدى وفد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية؛ إعجابه، وتقديره بحسن الأداء، والجهد المبذول من كافة الأطقم الطبية، والإدارية، داخل الوحدات الطبية المختلفة بالمستشفيات الجامعية، مُعربين عن إشادتهم بالتعامل المتميز، والكفء مع حالات السكتة الدماغية الحادة، بما يتلاءم مع أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

 وكما التقت الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ بالوفد في مستهل زيارته للجامعة، وتم تقديم عرض تقديمي، حول؛ أبرز أعمال المستشفى، وتاريخ قسم الأمراض العصبية، واستعراض مكونات وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وذلك بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأمراض العصبية، والنفسية الجامعي.

 وفي أعقاب ذلك، توجّه الوفد في زيارة محاكاة؛ لخط سير مريض السكتة الدماغية داخل المستشفيات الجامعية؛ حيث قامت اللجنة بزيارة وحدة الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيسى ثم وحدة الأشعة، والقسطرة المخية التداخلية بالمستشفى الجامعي الرئيس، وصولًا إلى وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الأمراض العصبية، والنفسية، ووحدة العناية المركزة، واختتمت اللجنة جولتها؛ بزيارة وحدة إعادة التأهيل؛ ما بعد السكتة الدماغية.

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