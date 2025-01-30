استعدادات حكيم لأولى حفلاته بعد قرار اعتزاله الغناء

أنهى الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الاستعدادات النهائية لإقامة احتفالية شهر يناير، والتي ستُقام اليوم الخميس على مسرح البالون، بمشاركة النجم "حكيم".

الفنان تامر عبد المنعم

تأتي هذه الاحتفالية تنفيذًا لتوجيهات وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، الهادفة إلى تطوير العروض الفنية المقدمة من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تفاصيل الإحتفالية

يتضمن الحفل عرضين؛ الأول تقدمه فرقتا "رضا" و"الفرقة القومية"، حيث ستقدمان مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة، تحت إشراف وإخراج تامر عبد المنعم. ومن أبرز الفقرات التي ستؤديها فرقة رضا: "المراكبي"، و"إسكندراني" بأداء فردي للفنانة هبة محمد، و"ميلدا" بصوت نورهان، و"الحجالة" التي تؤديها دعاء سلام، بإشراف كبير المدربين محمد قذافي، إلى جانب المدربين أحمد فاروق، محمد زينهم، دعاء سلام، مها توفيق، ومنى فاروق.

أما الفرقة القومية، فستقدم عروضًا تشمل "غوازي"، و"دبكة المجوز"، و"الحصان" بأداء منفرد من الفنانة أسماء عمرو، إضافةً إلى رقصة "العصاية"، تحت إشراف المدربين محمد سلام ورحمة عمرو.

في الفصل الثاني من الحفل، سيطل النجم حكيم على الجمهور ليقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تحظى بشعبية واسعة بين محبيه.

حكيم يروج لحفله الجديد

في سياق متصل حرص الفنان حيكم على الترويج لحفله الجديد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب:

"صباح الفل من الاستوديو بسجل الالبوم الجديد بالمناسبة مين جاي الحفله بتاع مسرح البالون فى العجوزه.

يوم الخميس ٣٠ يناير هانعمل احلى حفله ليكم".