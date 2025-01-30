حقق فريق زاخو فوزا ثمينا على ضيفه النجف بنتيجة 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس.

زاخو يفوز على النجف ويتقدم للمركز الثالث بالدوري العراقي

وسجل البرازيلي جوستافو هنريك هدف المباراة الوحيد لزاخو في الدقيقة 41.

ورفع زاخو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد رصيد النجف عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي وقت سابق، فاز فريق الكهرباء على ضيفه الميناء بنتيجة 2 / 1 في مباراة أقيمت على ملعب نادي الزوراء.

وتقدم الميناء بهدف علاء عبد الزهرة في الدقيقة 22، ورد الكهرباء بهدفين لنهاد محمد في الدقيقتين 59 و95.

كما أضاع نهاد محمد ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ورفع الكهرباء رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الميناء عند 20 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وفي نفس التوقيت، تعادل الكرخ مع ضيفه الحدود بنتيجة 1 / 1 على ملعب الساحر أحمد راضي.

وتقدم الحدود بهدف حسن سرور في الدقيقة 28، وتعادل الكرخ بهدف أفياني إيزي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ورفع الكرخ رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر، بينما بقى الحدود في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 10 نقاط.