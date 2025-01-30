رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعاقد النادي الأهلي، مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على العقود، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

واجتاز بن شرقي الفحص الطبي الذي خضع له أمس الأربعاء في أحد المستشفيات الخاصة.

وخضع بن شرقي لجلسة تصوير مساء أمس الأربعاء تمهيدًا لإعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وأصبح بن شرقي الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها النادي الأهلي في يناير الجاري بعد مصطفى العش والسلوفيني جارديشار وأحمد رضا.
 

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