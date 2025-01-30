رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف

تعاقد النادي الأهلي، مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على العقود، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

واجتاز بن شرقي الفحص الطبي الذي خضع له أمس الأربعاء في أحد المستشفيات الخاصة.

للقاهرة لون واحد.. لإفريقيا بطل واحد 🦁🔴 pic.twitter.com/A4NFui4UW8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 30، 2025

وخضع بن شرقي لجلسة تصوير مساء أمس الأربعاء تمهيدًا لإعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وأصبح بن شرقي الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها النادي الأهلي في يناير الجاري بعد مصطفى العش والسلوفيني جارديشار وأحمد رضا.

