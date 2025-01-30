رابط نتيجة سنوات النقل بالقاهرة.. تظهر بعد قليل

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بوابة الفجر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 مساء اليوم الخميس.

وستكون النتائج المتاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

رابط نتيجة سنوات النقل بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم إتاحة نتيجة سنوات النقل بالقاهرة أونلاين مجانًا عبر الموقع الرسمي للمديرية، من هنا

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه سيتم إتاحة النتيجة المدارس ابتداءً من السبت 1 فبراير 2025.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع الرسمي للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

خطوات الحصول على النتيجة

1- الدخول إلى موقع محافظة القاهرة على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

2- اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي".

3- ملء البيانات المطلوبة وتشمل ما يلي:
- تسجيل الرقم القومي.
- اختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب.
- اختيار الصف الدراسي للطالب.
- اختيار العام الدراسي "2024-2025".
- اختيار الفصل الدراسي "الأول".

4- الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

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