مسجل خطر جاى من الجيزة... ليسقط فى قبضه الأمن بمخدر الحشيش في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تاجر مواد مخدرة، مقيم بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ويتردد علي أحدي قري مركز طامية للترويج لتحارته غير المشروعة، وتم التحفظ علي السيارة التي كان يستقلها، و27 قطعة من مادة بنية اللون يشتبه في أنها جوهر الحشيش المخدر.



تفاصيل ضبط تاجر مواد مخدرة



وكانت معلومات وردت إلى وحدة البحث الحنائي بمركز طامية، تفيد بأن أحد الأشخاص من مركز الصف بالحيزة، يتردد علي قرية منشأة الجمال دائرة المركز، للترويج للتجارة المواد المخدرة، وقد أثبتت التحريات صحة المعلومات، وتم إخطار اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، بما أسفرت عنه التحريات، فكلف علي الفور بإستئذان العامة، بتفتيش المتهم حال تواجده بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت مأمورية بقيادة النقيب محمد البوشي، إلى موقع تردد المتهم واعدت الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفور ظهور "م. أ. م. م" 37 سنة، مقيم عرب العبابدة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، يستقل السيارة رقم ( ط ن 7473 )، تم إيقافه، وإطلاعه علي هوية المأمرية وتصريح النيابة بالتفتيش.



وتوجهت القوة لتفتيش السيارة في حضور المتهم، وعثر بداخلها علي كرتونة بها كيس أسود يحتوي علي 5 علب بكل علبة 5 قطع بنية اللون يشتبه في أنها جوهر الحشيش المخدر، مما عثر علي كيس أخر بداخله قطعتين من نفس المادة، بإجمالي 27 قطعة، ومبلغ مالي 700جنيه، وهاتف محمول، ورخصة تسيير السيارة المضبوطة، ورخصة قيادة درجة ثالثة تخص المتهم.



وبسؤاله أقر لامتلاكه المضبوطات، والتطوير التحقيق معه أقر أنه يروج لتجارته غير المشروعة بمحافظة الفيوم، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته البيع المحرمة، والسيارة يستخدمها في التنقلات والهاتف المحمول للتواصل مع عملائة.



وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم عرض المتهم والاحراز علي النيابة المختصة، لمباشرة التحقيقات.